بروكسل 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسرحب حلف الناتو بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وروسيا لتمديد معاهدة ستارت الجديدة لمدة خمس سنوات، مؤكداً دعمه الكامل لها.وقال بيان أصدره حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن حلفاء الناتو يعتقدون أن معاهدة ستارت الجديدة تسهم في الاستقرار الدولي، كما يعرب الحلفاء مرة أخرى عن دعمهم القوي لتنفيذها المستمر وللحوار المبكر والنشط حول سبل تحسين الاستقرار الإستراتيجي.وأكد البيان تصميم الحلفاء بشكل جماعي على دعم الاتفاقات والالتزامات القائمة لنزع السلاح، والحد من التسلح، وعدم الانتشار، مجددًا دعم الحلفاء إجراء مزيد من مفاوضات الحد من التسلح، بهدف تحسين أمن الحلف، مع مراعاة البيئة الأمنية الدولية السائدة.وأضاف أن الحلفاء يعدون أن تمديد المعاهدة هو بداية، وليس نهاية، لجهود مواجهة التهديدات النووية والتحديات الجديدة والناشئة للاستقرار الإستراتيجي.// انتهى //17:33ت م0176