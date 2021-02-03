القاهرة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل اليوم برئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور القاهرة حالياً.وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ في تصريح اليوم بأن اللقاء تناول التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن واستقرار لبنان ومساندة مساعيه الرامية إلى تجاوز التحديات الراهنة بما يُحقق تطلعات لبنان في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية.// انتهى //18:23ت م0184