بيروت 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واستلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه أشار فيها إلى أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان جراء الصعوبات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تترافق مع التوترات الإقليمية في المنطقة تتطلب توازنا بين تطلعات الأجيال الصاعدة والإصلاحات، منوها بالدور البارز والمهم الذي يضطلع به الرئيس بري في هذا الإطار كرئيس للسلطة التشريعية.وأكد لارشيه خلال الرسالة أن مجلس الشيوخ الفرنسي -بما يمثل من تنوع سياسي- سيبقى دائما إلى جانب لبنان .// انتهى //18:23ت م0185