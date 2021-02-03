الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الأحد المقبل انطلاق فعاليات منتدى المياه السعودي في دورته الثانية، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بمشاركة عدد من الجهات منها: المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، والمؤسسة العامة للري، وذلك خلال المدة من 7-9 فبراير الجاري في فندق هيلتون غرناطة بالعاصمة الرياض بأسلوبٍ مزيجٍ بين الحضوري المحدود والافتراضي حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وتحت شعار "استدامة المياه مسؤولية الجميع".وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور عبدالعزيز بن محارب الشيباني أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه، وتبادل الخبرات في هذا المجال، إلى جانب أهدافه في استقطاب الاستثمارات، وزيادة المحتوى المحلي وتوطين تقنيات المياه، وتحقيق التكامل في قطاع المياه، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية قطاع المياه في مجالات الحياة المختلفة.وأضاف الدكتور الشيباني أن المنتدى يحظى بمشاركة عدد من المسؤولين والعلماء والخبراء في مجال المياه من جميع أنحاء العالم، منوهًا بأهمية المنتدى في إبراز جهود المملكة العربية السعودية وإنجازاتها في قطاع المياه وتطويره، بما في ذلك تحلية المياه والتوزيع والاستثمارات والتشريعات التي تسهم في رقي الأداء في قطاع المياه وتجويده.وأفاد الشيباني أن أيام المنتدى الثلاث ستشهد عقد ثماني ورش عمل وست جلسات وأربع حلقات نقاش ستناقش الأساليب الحديثة في المعالجة الأولية للمياه في محطات التناضح العكسي، والإطار التنظيمي للمياه في المملكة العربية السعودية، ومفهوم المحاسبة المالية للإدارة المستدامة للمياه، ودعم القرار المستهدف السادس للتنمية المستدامة، وقطاع الري: سياسات وخطط تنموية، واقتصاديات المياه: التخصيص والتمويل، وحلول تقنية ذكية في المياه، والمراقبة وإشراك الجهات المعنية لضمان توفير مياه آمنة وصحية، كما سيشهد ست جلسات منها:تعزيز الاستفادة من مصادر المياه التقليدية، وتحسين جودة مياه الشرب، وأربع حلقات نقاش ومنها: التخصيص والاستثمار في قطاع للمياه، والتميز التشغيلي والشبكات الذكية، إضافة إلى معرض مصاحب يضم ما يقارب 45 جهة من القطاعين العام والخاص، وتوقيع (13) اتفاقية على هامش المنتدى من قبل الوزارة والمؤسسات الشقيقة وتدشين منصة "ري".وفيما يتعلق بالجمهور الذي يستهدفه المنتدى أوضح الشيباني أن المنتدى يستهدف كلاً من الشركات التقنية والمصنعة في مجال المياه، والمقاولين والمطورين في مجال المياه، وشركات وجهات التشغيل والصيانة في مجال المياه، إلى جانب مقدمي خدمات أعمال المياه في القطاعين العام والخاص، والبنوك ومكاتب وشركات الاستشارات المختصة في مجال المياه، ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين، والجهات الحكومية ذات العلاقة، والخبراء والباحثين والأكاديميين والطلاب والمتخصصين في مجال المياه، والمواطنين والمقيمين في مناطق المملكة المختلفة.ولفت النظر إلى الفرص الاستثمارية التي يوفرها المنتدى كونه يشكل منصة وملتقى للمختصين والمهتمين في قطاع المياه من داخل المملكة وخارجها، بقوله: سيلتقي في هذا الحدث المطورون والمستثمرون والعلماء والباحثون في قطاع المياه، مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، والمؤسسة العامة للري، مما يسهم في تبادل الخبرات واكتساب المعارف والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، وإيجاد الحلول والابتكارات الذكية التي تعزز آليات تطوير قطاع المياه بمساراته المختلفة، مشيرًا إلى أن المنتدى منصةً التقاء قادة قطاع المياه والخبراء المحليين والدوليين والمطورين والمستثمرين والعلماء والباحثين مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والجهات ذات العلاقة كالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، والمؤسسة العامة للري.وأفاد الشيباني أن المنتدى سيكون مزيجا بين الحضوري المحدود وفقًا للإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وافتراضيًا لبقية المشاركين، وسيتضمن الكثير من الفعاليات والأنشطة المجتمعية في مناطق مختلفة من المملكة، مثل: مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، وعسير خلال المدة من 5- 6 فبراير، بهدف التفاعل مع المجتمع، ونشر التوعية بالاستدامة في قطاع المياه، داعيًا الراغبين في المشاركة الافتراضية بالمنتدى إلى التسجيل عبر الرابط التالي:https://exicon.eventsair.com/swf-2020--/72-virtual…وتود الوزارة التأكيد على جميع المدعوين لحضور المنتدى تحميل تطبيق "توكلنا" لتسهيل دخولهم، كما سيشارك في المنتدى فريق طبي وسيتم توفير غرفة عزل طبقاً للإجراءات الاحترازية ولمتابعة تطبيق التباعد وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.// انتهى //18:35ت م0186