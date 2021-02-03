المدينة المنورة 21 جمادى الآخر 1442هـ الموافق 03 فبراير 2021م واسعقدت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم ورشة عمل مشتركة مع الهيئة العامة للأوقاف, بحضور صاحب السمو الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة, ومحافظ الهيئة عماد بن صالح الخراشي.وناقشت الورشة جملة من التوصيات التنفيذية والفرص التي يمكن للجامعة الاستفادة منها، إضافة إلى بحث التعاون بين الجامعة والهيئة التي تنعكس آثارها الإيجابية على أوقاف الجامعة الإسلامية.// انتهى //18:36ت م0187