الليث 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسألقى معالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري دروسًا علمية خلال زيارته اليوم لمحافظة الليث ضمن المرحلة السابعة لبرنامج القيم العليا للإسلام ونبذه التطرف والإرهاب الذي تنظمه الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.والتقى فضيلته خلاله الزيارة بمحافظ الليث عمران الزهراني ومنسوبي المحافظة والجمعيات الخيرية بالمحافظة وإدارة التعليم, وتطرق إلى تطبيقات المنهج الوسطي في التعليم وركائزها, إلى جانب الحديث عن موضوع قيم الاعتدال والتحذير من مصادر الفكر المنحرف وانعكاساته السلبية في تربية النشء.وتطرق معاليه في لقائه رئيس قطاع حرس الحدود بمحافظة الليث العميد محمد الزهراني إلى دور رجال الأمن الكبير في حماية البلاد, مؤكدًا أن مهمتهم من أعظم المهام كونهم درعا وحصنا للبلاد بعد حفظ الله تعالى.مما يذكر أن برنامج القيم العليا برنامج أخلاقي قيمي يهدف إلى التوعية بالقيم والأخلاق والمبادئ والأفكار المعتدلة والمثل العليا وتعزيز الفكر الإيجابي وأخلاقيات التعامل والتواصل لجميع شرائح المجتمع ويحذر من التطرف أيّاً كان اتجاهه والإرهاب والغلو فكريا وسلوكيا.ويهدف البرنامج إلى توفير الأمن الأخلاقي والقيمي والفكري من خلال برامج التوعية المستمرة المنبثقة من أصول وقواعد الشريعة الإسلامية، وشرح قيم الإسلام ومقاصده السامية في العبادات والمعاملات والأخلاق، وكشف شبهات ودعايات الأفكار المنحرفة والمتطرفة عن المنهج الوسطي المعتدل.ويتولى القيام بذلك أعضاء هيئة كبار العلماء وأمينها العام عبر زيارات مجدولة تشمل مناطق المملكة كافة وتستهدف مختلف شرائح المجتمع.// انتهى //18:38ت م0189