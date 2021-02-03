ينبع 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسشاركت إدارة تعليم ينبع أمس في تقديم الجلسات التدريبية المصاحبة لفعالية اليوم العالمي للتعليم 2021م، التي نظمتها وزارة التعليم بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي وشركة مايكروسوفت.وقدمت أمينة مصادر التعلم في المتوسطة الثالثة بالتحلية هيفاء الحربي ورقة عمل بعنوان "إستراتيجية تعزيز المواطنة الرقمية لدى الطلاب", تناولت من خلالها مفهوم المواطنة الرقمية وأهميتها، ومهارات المواطنة الرقمية، والأدوار والمسؤوليات في تعزيز المواطنة الرقمية لدى الطلاب، وإستراتيجيات وطرق التدريس والمهمات المستخدمة في تعزيز المواطنة الرقمية، وتصميم القصة الرقمية باستخدام موقع (انيميكر).واستعرضت منسقة شعبة الرياضيات بمكتب تعليم جنوب ينبع عفاف الصبحي في ورقة عمل "معلم القرن الحادي والعشرين" التي قدمتها خلال الجلسة التدريبية مهارات التعليم في القرن الحادي والعشرين، والتحديات التي تواجه المعلم في القرن الحادي والعشرين، وخصائص ومهارات المعلم في القرن الحادي والعشرين، وأفكار وأدوات لتطوير مهارات المعلم في القرن الحادي والعشرين.// انتهى //18:40ت م0190