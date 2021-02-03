ينبع 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسدشنت إدارة تعليم ينبع اليوم حملة "الصلاة نور" في مدارس التعليم العام بالمحافظة والقطاعات التابعة لها، التي تشارك من خلالها وزارة التعليم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تفعيل الحملة لمدة 6 أشهر، من خلال نشر محتواها في المنصات والقنوات التعليمية.وأكدت رئيسة قسم العلوم الشرعية بتعليم ينبع شادية الجهني أهمية الحملة وأهدافها النبيلة التي تسعى إلى بناء الشخصية الإسلامية السوية الملتزمة والمنضبطة، وتسهم في الإعداد السليم للفرد الصالح في المجتمع.وأوضحت الجهني أن إدارة التعليم بالمحافظة تعمل على تفعيل الحملة وفق الخطة الزمنية المحددة لها، وذلك بتنفيذ عدد من المبادرات التي تتضمن تخصيص وقت محدد من كل حصة دراسية للتحدث عن الصلاة وأهميتها، وإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للمشاركة من خلال الأنشطة المعدة بهذه المناسبة وهي "المسابقة الإلكترونية عبر المنصات التعليمية، ومسابقة تصميم الفيديو، ولوحة الحائط الإلكتروني".// انتهى //18:43ت م0191