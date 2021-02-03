عام / صحة حفر الباطن تواصل جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية والصيدليات
الأربعاء 1442/6/21 هـ الموافق 2021/02/03 م واس
حفر الباطن 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس
واصلت صحة حفر الباطن -ممثلة بإدارة الالتزام- جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية والصيدليات للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية كاستخدام الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا "Covid-19" ورصد المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.
وأكدت صحة حفر الباطن استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية بهدف التأكد من الالتزام بالتعليمات ومدى التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
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18:43ت م
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