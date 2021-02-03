حفر الباطن 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسواصلت صحة حفر الباطن -ممثلة بإدارة الالتزام- جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية والصيدليات للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية كاستخدام الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا "Covid-19" ورصد المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.وأكدت صحة حفر الباطن استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية بهدف التأكد من الالتزام بالتعليمات ومدى التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى //18:43ت م0192