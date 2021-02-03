عمّان 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 330474 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 317218 حالة شفاء بعد تسجيل 776 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4344 حالة.// انتهى //18:45ت م0193