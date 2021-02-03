الخرطوم 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة الطريفي إدريس دفع الله في مكتبه اليوم بالسكرتير التنفيذي لمنظمة البحيرات العظمى الذي يزور الخرطوم حاليا.وبحثا خلال اللقاء جهود وزارة الداخلية السودانية في حماية وتأمين اللاجئين من خلال إنفاذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، التي تُعنى بمعالجة قضايا اللاجئين والنازحين وإنفاذ حكم القانون وحقوق الإنسان، ونزع السلاح بجانب مكافحة العنف ضد المرأة والطفل ودعم العمل الإنساني والاهتمام به وإعادة الإعمار ومتابعة قضايا الرّحّل والرعاة ومنع وفض النزاعات.من جانبه أشاد السكرتير التنفيذي لمنظمة البحيرات العظمى جواو صموئيل كاهلو بجهود السودان في دعم قضايا اللاجئين بالبلاد وتقديم الخدمات الضرورية لهم.// انتهى //18:45ت م0194