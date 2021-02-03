الطائف 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسالتقى معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني بوفد جمعية "إعلاميون".وأكد الميموني أن الإعلام شريك رئيس في التنمية والتطوير لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، موجهاً إدارات المحافظة بتدريب أعضاء الجمعية في مجال الإعلام والعلاقات العامة لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الإعلامية.من جانبه أكد نائب رئيس مجلس جمعية "إعلاميون" المشرف على فروع الجمعية عبد العزيز العيد, أن الفرع سيكون داعمًا لإعلام المحافظة ومتعاونًا مع المؤسسات الإعلامية والحكومية والخاصة بالمحافظة، وإبراز ما تحمله من إرث تاريخي وثقافي ومقومات سياحية.مما يذكر أنه بحسب الاتفاقية بين غرفة الطائف وجمعية "إعلاميون" تم تأمين مقر للجمعية في الغرفة.// انتهى//19:56ت م0202