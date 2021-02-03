الرباط 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسالتقى رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، اليوم بالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولولكشفيلي الذي يزور الرباط حالياً في إطار التحضيرات لانعقاد الدورة 24 للجمعية العامة للمنظمة، التي تستضيفها مدينة مراكش في أكتوبر القادم.وأعرب العثماني خلال اللقاء، عن ارتياحه لاختيار بلاده لاحتضان فعاليات الدورة 24 للجمعية العامة للمنظمة، مؤكداً حرص حكومة بلاده على تعبئة جميع الشركاء والمهنيين لإنجاح ملتقى المنظمة، بوصف القطاع السياحي مساهم فعال في تعارف وتقارب الشعوب والثقافات.وأشاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية من جانبه، بمستوى علاقات التعاون لمنظمة السياحة العالمية بالمغرب، معرباً عن قناعته في انخراط المغرب في إنجاح هذه التظاهرة، في ظل مجهودات التصدي لآثار جائحة كورونا، وتجاوز تداعياتها على المستوى العالمي.// انتهى //20:12ت م0203