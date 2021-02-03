الجزائر 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 108176 إصابةً.وأشارت اللجنة العلمية لرصد فيروس كورونا في الجزائر اليوم، إلى تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 2900 حالة، فيما تماثل للشفاء 208 مرضى، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 98073 حالةً.// انتهى //20:15ت م0204