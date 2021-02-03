أديس أبابا 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسبدأت اليوم افتراضياً أعمال الدورة العادية الـ38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، لبحث عدد من الملفات المهمة، بمشاركة وزراء الخارجية الأفارقة وممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد.ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الذي يستمر يومين مجموعة من التقارير، أهمها تلك المتعلقة بتنفيذ الإستراتيجية القارية الأفريقية المشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وعروض حول أنشطة مختلف أجهزة الاتحاد الأفريقي خلال السنة الماضية.كما سيطلع المجلس التنفيذي على التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاتحاد الأفريقي، وينتخب الأعضاء الجدد لجملة من أجهزة المنظمة القارية، منهم المفوضون الستة في الجهاز التنفيذي للاتحاد.وسيتولى المجلس التنفيذي أيضاً الإعداد لأعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المزمع عقدها يومي الأحد والاثنين المقبلين.// انتهى //20:35ت م0205