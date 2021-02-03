تونس 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسدعا المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة المرور الدول الأعضاء إلى استخدام الأساليب الحديثة والتكنولوجيا المتطورة لرفع كفاءة وجودة التدريب والتكوين والتأهيل المهني لرجل المرور، وإلى الاهتمام بقياس مخرجات العملية التدريبية والتكوينية والتأهيلية ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة.وطالب المؤتمر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتعميم الخطة العربية النموذجية لتخفيض الحوادث المرورية لسائقي الدراجات النارية على الدول الأعضاء للاسترشاد بها، وطلب من مكتبها المتخصص بالتوعية الأمنية والإعلام العمل على تعزيز تبادل المواد التوعوية المرورية عبر شبكات التواصل الاجتماعي بين الدول الأعضاء.كما دعا الدول الأعضاء إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الجهات المختصة في هذا المجال، وإلى استثمار شبكات التواصل الاجتماعي للتوعية بالسلامة المرورية، مع مراعاة جودة الرسالة التوعوية، وإخراجها بأساليب إبداعية تجذب اهتمام جميع أطياف المجتمع، كما دعاها إلى موافاة الأمانة العامة بتجاربها في مجال تعامل أجهزة المرور مع جائحة (كوفيد 19)، والتضحيات التي تقوم بها في هذا المجال، ليتسنى تعميمها على سائر الدول العربية للاستفادة منها.وطلب المؤتمر من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الاستمرار في وضع البرامج التدريبية والتأهيلية الخاصة بالمرور، وإلى النظر في وضع مناهج مرورية استرشادية موحدة للدول الأعضاء، وإنشاء مكتبة إلكترونية خاصة بالسلامة المرورية.وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس حضورياً، وعبر الدائرة التلفزيونية، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء ومديري أجهزة المرور وممثليهم في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.// انتهى //20:36ت م0206