إسلام آباد 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسأجرت القوات المسلحة الباكستانية اليوم تجربة ناجحة على صاروخ باليستي أرض ـ أرض قصير المدى، مطور محلياً، قادر على حمل كافة أنواع الرؤوس الحربية النووية والتقليدية.وأوضح بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ "غزنوي" الذي طورته باكستان محلياً، ويبلغ مداه 290 كيلومتراً وقادر على حمل رؤوس نووية وتقليدية والوصول إلى أهدافه بدقة.وأضاف أن التجربة كانت ناجحة وأدت الأغراض المرجوة، وأنها جاءت ضمن التمرين السنوي للتدريب الميداني لقيادة القوة الإستراتيجية بالجيش الباكستاني.// انتهى //20:45ت م0207