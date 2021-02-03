القاهرة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واستعادل فريق طلائع الجيش مع ضيفه المقاولون العرب بهدف واحد لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.منح التعادل كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الدوري، كما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 11 نقطة أيضا، ليحتل المركز الثالث عشر.// انتهى //20:53ت م0209