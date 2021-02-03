إسلام آباد 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات.وأوضح خلال لقائه في إسلام آباد اليوم، بالسفير المصري لدى باكستان طارق دحروج أن هناك حاجة ماسة إلى بذل جهود مشتركة لاستكشاف العديد من المجالات التي لم تستغل؛ لتعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان ومصر.وأكد أهمية تبادل الوفود رفيعة المستوى لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التعليم والثقافة.// انتهى //20:53ت م0210