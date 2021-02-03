إسلام آباد 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واساتفقت باكستان والاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون في مجال التنمية، والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور سليم مانديوالا في إسلام آباد اليوم مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى باكستان أندرولا كامينارا.وقال المسؤول الباكستاني خلال اللقاء إن بلاده حريصة على العمل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التفاهم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً على أهمية تبادل الوفود البرلمانية بين الطرفين لتعزيز التعاون في مجالات المنفعة المتبادلة.كما وجه المسؤول الباكستاني الدعوة إلى رئيس برلمان الاتحاد الأوروبي لزيارة باكستان.وأكدت كامينارا من جانبها، عزم الاتحاد الأوروبي على العمل مع باكستان لتعزيز التعاون المتبادل من أجل التنمية والازدهار.// انتهى //20:54ت م0211