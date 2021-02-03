واشنطن 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسأعلن وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين، تمديد الولايات المتحدة لمعاهدة "ستارت" الموقّعة مع روسيا، لمدة خمس سنوات ابتداءً من اليوم.وقال بلينكين في بيان صادر عنه: إن تمديد المعاهدة يأتي انطلاقاً من تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالحفاظ على الشعب الأمريكي في مأمن من التهديدات النووية، من خلال استعادة القيادة الأمريكية في الحد من التسلح ومنع الانتشار.وأشار إلى أن المعاهدة تضمن للولايات المتحدة، إمكانية التحقق من الصواريخ الروسية العابرة للقارات والصواريخ البالستية العابرة للقارات والقاذفات الثقيلة، ومراقبة امتثال روسيا للمعاهدة، إضافة إلى تزويد الولايات المتحدة برؤية أوضح للموقف النووي لروسيا، من خلال تبادل البيانات وعمليات التفتيش التي تسمح للمفتشين الأمريكيين بمراقبة القوات والمنشآت النووية الروسية.وأكد وزير الخارجية الأمريكي، التزام بلاده بالحد من التسلح الفعال، ومخاطر سباقات التسلح الخطيرة والمكلفة، مشيراً إلى أنه بالرغم من العمل مع روسيا لتعزيز المصالح الأمريكية.// انتهى //20:55ت م0212