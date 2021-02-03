القاهرة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسحقق فريق إنبي الفوز على ضيفه بيراميدز بنتيجة 3 - 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.الفوز رفع رصيد إنبي إلى 16 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول الدوري، بينما توقف رصيد بيراميدز عند 15 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس.// انتهى //21:03ت م0213