رياضي / فريق إنبي يفوز على بيراميدز 3 - 2 في الدوري المصري الممتاز
الأربعاء 1442/6/21 هـ الموافق 2021/02/03 م واس
القاهرة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واس
حقق فريق إنبي الفوز على ضيفه بيراميدز بنتيجة 3 - 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
الفوز رفع رصيد إنبي إلى 16 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول الدوري، بينما توقف رصيد بيراميدز عند 15 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس.
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21:03ت م
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