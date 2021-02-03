القاهرة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، التزام مصر الثابت بتعزيز آليات العمل الأفريقي المُشترك تضمن سلامة واستدامة عملية الإصلاح الشامل للاتحاد، وتحقق مصالح وطموحات دول القارة.وشدد خلال مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك في إطار التحضير للقمة الأفريقية المقرر عقدها افتراضياً يومي ٦ و٧ فبراير الجاري على إيمان مصر بأهمية استخدام المشروعات المشتركة؛ لتعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق الترابط بين شعوب القارة.// انتهى //21:05ت م0215