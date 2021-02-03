إسلام آباد 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسحذرت باكستان الأطراف المعنية بالشأن الأفغاني من تداعيات التراجع في عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان.وأوضح المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم خلال مشاركته في الجلسة التي نظمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول خطة الاستجابة الإنسانية لأفغانستان، أن التراجع عن عملية السلام والمصالحة الأفغانية سيكون بمثابة كارثة، خصوصاً بعد التقدم الواضح الذي تم تحقيقه بشأن التسوية السياسية الشاملة لإنهاء النزاع في أفغانستان.وأكد أن الحل السياسي يعد السبيل الأمثل والوحيد لإحلال السلام الدائم في أفغانستان، مكرراً موقف باكستان الذي يرى فشل الحل العسكري للأزمة الأفغانية.وقال: إن باكستان تؤيد التسوية السياسية الشاملة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة الأفغانية، وترى أن ذلك سيساعد في إنهاء الصراع الدائر في أفغانستان منذ عقود.// انتهى //21:06ت م0216