الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واستنظم جمعية الكشافة العربية السعودية يوم غدٍ لقاء تعريفيًا بمسابقة التصوير الفوتوغرافي "العمل سوياً" التي تنظمها المنظمة الكشفية العربية "الإقليم الكشفي العربي" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تركز على دور الشابات والشباب في تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الدول العربية.وأوضح مفوض الإعلام والاتصال بالجمعية عبدالله بن محمد المنصور أن المسابقة تهدف إلى تعزيز مشاركة الشابات والشباب في المساواة بين الجنسين من خلال خلق الوعي وتحفيز الحوار المجتمعي، وتعزيز مشاركتهم في تطوير المعايير والممارسات والمواقف الاجتماعية والثقافية الإيجابية في تعزيز المساواة بين الجنسين.وأفاد المنصور أن اللقاء سيتناول شرح موضوعات المسابقة والمحددة بـ تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، أو منع العنف ضد الفتيات، أو الاعتراف بدور ومسؤولية والفتيان في المشاركة بالعمل التشاركي من أجل المساواة بين الجنسين، وتثقيف الشباب لتعطيل الأدوار والقوالب النمطية.وبين مفوض الإعلام والاتصال أن اللقاء سيتضمن شرح أهم معايير الاختيار من أن تكون الصورة ذات صلة بالموضوع ، وتتحدث عن المساواة بين الجنسين دون الحاجة إلى تسميات توضيحية، وذات جودة عالية دون أي تعديلات فنية أو مؤثرات بصرية ، ولمن المسابقة؟ وأعمار المشاركين، وجوائزها ، وآلية رفعها على رابط المسابقة، وآخر موعد لها.// انتهى //21:14ت م0218