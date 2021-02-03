الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأوضحت إدارة تطبيق "توكلنا" أن التطبيق يواجه حاليًّا مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة، ويعمل الفريق التقني بشكلٍ متواصل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، وسيجري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأخذ ذلك بالاعتبار أثناء الأخذ بالإجراءات الاحترازية.وتأمل إدارة التطبيق من الجميع متابعة حسابات تطبيق "توكلنا" في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص، مقدمة شكرها لمستخدمي التطبيق من جميع القطاعات على استمرارهم في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.// انتهى //21:39ت م0219