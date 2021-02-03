بريدة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة منطقة القصيم، أمس (9) منشأت مخالفة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا.وتكثف الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم أعمال الرقابة الميدانية على كافة المطاعم والكافيات وصالونات الحلاقة والمجمعات التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث نفذت الأمانة وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الجاري (6443) جولة رقابية رصدت من خلالها (34) مخالفة للتدابير الاحترازية وإصدار (572) إشعار ومخالفة بلدية ومصادرة (42997) كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.// انتهى //21:44ت م0220