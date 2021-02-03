تونس 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسأحبط حرس الحدود البحري في محافظة المهدية شرق تونس عملية هجرة غير شرعية، أوقف على إثرها 29 مهاجراً غير شرعي.وأفادت مصادر أمنية تونسية اليوم، أن المهاجرين غير الشرعيين انطلقوا في رحلتهم من سواحل مدينة المهدية في اتجاه الضفة المقابلة من المتوسط، مشيرةً إلى إحالة الموقوفين على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير القانونية في شأنهم.// انتهى //22:13ت م0223