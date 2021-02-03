سياسي / حرس الحدود البحري التونسي يحبط عملية هجرة غير شرعية
الأربعاء 1442/6/21 هـ الموافق 2021/02/03 م واس
تونس 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واس
أحبط حرس الحدود البحري في محافظة المهدية شرق تونس عملية هجرة غير شرعية، أوقف على إثرها 29 مهاجراً غير شرعي.
وأفادت مصادر أمنية تونسية اليوم، أن المهاجرين غير الشرعيين انطلقوا في رحلتهم من سواحل مدينة المهدية في اتجاه الضفة المقابلة من المتوسط، مشيرةً إلى إحالة الموقوفين على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير القانونية في شأنهم.
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22:13ت م
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