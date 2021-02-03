الدمام 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأغلقت وزارة التجارة مساء اليوم سوق (هايبر شهير) بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية، بعد رصد مخالفة القائمين عليه للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".جاء ذلك بعد قيام الفرق الرقابية للوزارة بمهامها في مراقبة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث رصدت وجود حالات ازدحام للعمالة والباعة والمتسوقين، وعدم الالتزام بتطبيق مسافات التباعد وارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة.وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية، والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية.تجدر الإشارة إلى أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.// انتهى//22:16ت م0225