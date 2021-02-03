الأمم المتحدة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الاتحاد والتضامن اللذين يكتسبان أهمية أكبر من أي وقت مضى، فيما يواجه العالم جائحة كوفيد 19، والأزمة الاقتصادية وحالة الطوارئ المناخية والتهديدات الماثلة أمام السلام.وأشار إلى أن أعمال التمييز العنصرية والتطرف المفضي إلى العنف تنتشر بأنحاء العالم، مشدداً على ضرورة عدم إتاحة المجال للكراهية في المستقبل الذي يطمح الجميع إلى تحقيقه.// انتهى //22:16ت م0226