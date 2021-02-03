الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسبدأت شركة المياه الوطنية استقبال متدربي برنامج "إعداد" الذي أعلنت عنه مطلع سبتمبر الماضي، ويستهدف تأهيل الخريجين والخريجات الجامعيين للدخول في سوق العمل السعودي، من خلال إكسابهم المهارات والخبرات اللازمة في الجوانب الفنية، والتشغيلية والمالية، والتنظيمية عبر التدريب على رأس العمل.وسيحصل متدربو البرنامج على العديد من الدورات التأهيلية لقطاع المياه وسوق العمل في مجال المهارات السلوكية، والإدارية، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم وفق المسارات التخصصية لكل متدرب ومتدربة، تقدمها جهات تدريبية متميزة لدعم تحقيق مستهدفات البرنامج، ورفع مستواهم في المهارات والخبرات المطلوبة لسوق العمل.ويأتي برنامج "إعداد" ضمن مسارين، هما المسار العام، والمسار التخصصي، حيث يشمل المسار العام تنمية المهارات السلوكية، والإدارية وتطويرها لدى جميع المشاركين، أما المسار التخصصي فسيكون حسب تخصصاتهم الجامعية، ويشمل برامج تنمية المهارات الفنية التخصصية وتطويرها، ومنها أساسيات إدارة المشاريع، تخطيط الصيانة وجدولتها، ومعايير إدارة السلامة والصحة المهنية لدى المتدربين.مما يذكر أن برنامج "إعداد" سيكون لمدة (12) شهرًا لعدد 100 متدرب حاصلين على درجة البكالوريوس ، سيتم منحهم مكافأة شهرية تبلغ 5000 ريال شهريًا، وتأمين طبي.// انتهى //22:17ت م0227