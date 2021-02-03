رام الله 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسشدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس على استمرار صمود الشعب الفلسطيني وقيادته في وجه المخططات الإسرائيلية الاستيطانية الرامية إلى فرض الأمر الواقع الاحتلالي الاستعماري في منطقة الأغوار الفلسطينية، وبالذات الهجمة الإسرائيلية المسعورة على الأغوار الشمالية، معبراً عن بالغ الغضب من استمرار هذا العدوان الهمجي.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس وجه رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف المتواجد برفقة المعتصمين، بضرورة الاستمرار في الصمود والدفاع عن الأرض والحقوق الفلسطينية ومقاومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي مهما كان الثمن، مشدداً على حق الشعب في أرضه ووطنه استناداً إلى الشرعية الدولية التي تكفل الحق في مقاومة الاستعمار والاحتلال.يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت اليوم على هدم وتجريف تجمع سكان حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية للمرة الثانية خلال 48 ساعة، وللمرة الثالثة في أقل من 3 أشهر، بهدف تشريد وترحيل المواطنين الفلسطينيين عن أرضهم وممتلكاتهم، حيث شملت عمليات الهدم الإسرائيلية 40 منشأة سكنية تعود للمواطنين في تلك المنطقة.// انتهى //22:48ت م0234