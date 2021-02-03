عدن 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسأكد البنك الدولي استمراره في تقديم الدعم لمشاريع التنمية في اليمن، وتوجهه للتركيز على المصارفة للمنح عبر البنك المركزي اليمني ومقره عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.وأشار المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد عبدالله باذيب، إلى دعم البنك الدولي لقطاع الطرق والموانئ والبنية التحتية في المرحلة المقبلة.كما أكد الدكتور ميرزا حرص مجموعة البنك الدولي على دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص عبر مؤسسة التمويل الدولية، والمشاركة في المخاطرة بما يحقق تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحرجة، والتنسيق مع المانحين وشركاء التنمية الآخرين لإنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).وخلال اللقاء، بين الوزير اليمني أهمية مشروع الطرق الذي سيتم تخصيص 20 مليون دولار له من البنك الدولي، من خلال صندوق ائتماني متعدد المانحين في تحسين شبكة الطرق الرئيسة والريفية.وقال إن أولويات الحكومة المتمثلة بتمويل مشاريع تطوير موانئ عدن والمكلا باعتبارهما المنفذين البحريين الرئيسين لأغلب المعونات والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة لليمن.// انتهى //23:11ت م0238