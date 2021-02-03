القاهرة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، فرص التعاون الممكنة بين الجانبين والتعرف على المشروعات التنموية التي تنفذها مصر في شتى المجالات، بالتعاون مع شركات أوروبية في عدد كبير منها.وأعرب شكري خلال اتصال هاتفي تلقاه من فاريلي عن تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات التنموية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتركيز على عدد من المجالات المهمة، أبرزها دعم الجهود المصرية لمواجهة تداعيات انتشار كورونا، فضلاً عن دعم توجه مصر للاستفادة من برامج المساعدة الفنية المتخصصة التي تقدمها المفوضية الأوروبية، من أجل تطوير قطاعات اقتصادية محددة وفقاً للأولويات المصرية.كما أكد فاريلي أن تعزيز الشراكة مع مصر تمثل أولوية للاتحاد الأوروبي، وأن هناك استعداداً من المؤسسات الأوروبية للانخراط السريع مع مصر لتدشين مشروعات تنموية واستثمارية تعزز من المصالح المُتبادلة، وتسهم في تعميق أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.// انتهى //23:25ت م0240