الرباط 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسدعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الاتحاد الأفريقي إلى تطوير رؤيته والتفاعل مع شركائه حتى تتمكن أفريقيا من الاستعداد لسياق ما بعد جائحة كورونا.واستعرض بوريطة في كلمته اليوم خلال أعمال الدورة العادية الافتراضية الـ38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التحديات التي ما يزال يتعين رفعها وخاصة على مستوى الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي للقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن سنة 2020 كانت سنة صعبة جداً بفعل تأثير وباء كوفيد 19، ولكن بفضل التزام مفوضية الاتحاد الأفريقي أُحرز تقدم كبير.كما أشار إلى دخول اتفاق التبادل الحر القاري حيز التنفيذ، وإلى الإصلاحات المؤسساتية المهمة التي شُرع فيها، وإلى التقدم المسجل لإحلال السلام والأمن بالقارة، مبرزاً مجموعة من التحديات التي مازالت مطروحة على مستوى تعزيز المهنية والأخلاقيات والخبرة داخل المفوضية الأفريقية.// انتهى //23:25ت م0241