القاهرة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسفاز فريق سموحة على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.ورفع الفوز رصيد فريق سموحة إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول الدوري، بينما واصل الإسماعيلي نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.// انتهى //23:43ت م0245