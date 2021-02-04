جيزان 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها اليوم، 10 منشآت لمخالفتها التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن إغلاق تلك المحال جاء ضمن الأعمال التي تقوم بها الأمانة، َوتكثيف جولاتها الرقابية الميدانية على خير ، للتأكد من تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا‬.وبين أن الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، يأتي بتكامل الجهود، وتأكيد ضرورة تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.// انتهى //00:05ت م0248