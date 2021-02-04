جنيف 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسأعلن منظمو قمة قادة العالم التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم تأجيل القمة لتعقد في سنغافورة خلال أغسطس المقبل وليس في مايو.وقال المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان إنه رغم انخفاض خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد في سنغافورة بشدة "فإن تغيير موعد الاجتماع يعكس التحديات الدولية لاحتواء الجائحة"، مشيراً إلى أنه مازال هناك تفاوت في القيود على حركة السفر بين دول العالم.يذكر أن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يضم قادة الدول والشركات العالمية، يعقد في المعتاد في منتجع دافوس السويسري لمناقشة القضايا العالمية الراهنة.وكان من المقرر عقد دورة جديدة من المنتدى بحضور فعلي من المشاركين في سنغافورة خلال مايو المقبل، قبل أن يُؤجل الموعد اليوم إلى الفترة من 17 إلى 20 أغسطس.// انتهى //00:19ت م0249