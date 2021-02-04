الطائف 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأطلقت جامعة الطائف ممثلة في قسم القراءات مبادرة نوعية تتمثل في إعفاء طلاب وطالبات الماجستير في تخصص القراءات من كامل الرسوم الدراسية لهذا الفصل، تأسياً بجهود القيادة الرشيدة التي دأبت على خدمة القرآن الكريم وعلومه، وتأكيدًا على ضرورة تقديم ما يمكن من عمل خيّر خدمة للإسلام والمسلمين.وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور سطام العتيبي أن إعفاء طلاب وطالبات الماجستير في قسم القراءات من كامل رسوم الدراسة لهذا الفصل, جاء استجابة من الجامعة لمبادرة أعضاء هيئة التدريس في قسم القراءات.// انتهى //00:42ت م0254