الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيس سري لانكا بذكرى اليوم الوطنيولي العهد يوجّه بإحالة المتورطين في حرائق الرياض إلى القضاءمنتدى لاستدامة المياه برعاية أمير الرياضسعود بن نايف: مساهمات القطاع الخاص واجب وطنيأمير المدينة يطلق مشروعين للخدمات البيئيّة في ينبعأمير القصيم: لا تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائيةتقرير «الغذاء والدواء» أمام نائب أمير جازان7.5 ملايين معتمر ومصلٍ منذ عودة العمرةتنفيذ خطة الموجة الثانية لكورونا بالمسجد النبوي"مسام" ينتزع 1.419 لغماً في اليمنالصحة: استمرار تزايد الحالات النشطة والحرجةرابطة العالم الإسلامي تدشن مشروع كسوة الشتاء في باكستانالخارجية الفلسطينية ترحب بمواقف المملكة الداعمةقلق أممي من عبث الحوثي بـ«صافر»محاكمات تعسفية لسوريين في تركياانتهاكات إيرانية متزايدة للاتفاق النووي// يتبع //06:03ت م0002