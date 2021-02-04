عام / الصحف السعودية
الخميس 1442/6/22 هـ الموافق 2021/02/04 م واس
الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ رئيس سري لانكا بذكرى اليوم الوطني
ولي العهد يوجّه بإحالة المتورطين في حرائق الرياض إلى القضاء
منتدى لاستدامة المياه برعاية أمير الرياض
سعود بن نايف: مساهمات القطاع الخاص واجب وطني
أمير المدينة يطلق مشروعين للخدمات البيئيّة في ينبع
أمير القصيم: لا تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية
تقرير «الغذاء والدواء» أمام نائب أمير جازان
7.5 ملايين معتمر ومصلٍ منذ عودة العمرة
تنفيذ خطة الموجة الثانية لكورونا بالمسجد النبوي
"مسام" ينتزع 1.419 لغماً في اليمن
الصحة: استمرار تزايد الحالات النشطة والحرجة
رابطة العالم الإسلامي تدشن مشروع كسوة الشتاء في باكستان
الخارجية الفلسطينية ترحب بمواقف المملكة الداعمة
قلق أممي من عبث الحوثي بـ«صافر»
محاكمات تعسفية لسوريين في تركيا
انتهاكات إيرانية متزايدة للاتفاق النووي
// يتبع //
06:03ت م
0002