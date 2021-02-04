المدينة المنورة 22 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 4 فبراير 2021م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات بدر – ينبع - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ 5 مساء .// انتهى //08:31ت م0011