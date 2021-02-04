عام / المركز الوطني للأرصاد : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1442/6/22 هـ الموافق 2021/02/04 م واس
المدينة المنورة 22 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 4 فبراير 2021م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات بدر – ينبع - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ 5 مساء .
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