الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :"بيان من الديوان الملكي"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 22 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //08:38ت م0012