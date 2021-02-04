عام / الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود
الخميس 1442/6/22 هـ الموافق 2021/02/04 م واس
الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 22 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
08:38ت م
0012