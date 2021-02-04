عام / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل
الخميس 1442/6/22 هـ الموافق 2021/02/04 م واس
حائل 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، تضمنت هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل, تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة العاشرة مساءً.
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