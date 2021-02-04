حائل 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس ‎‏ ‏أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، تضمنت هطول أمطار رعدية ‏تسبق برياح نشطة ‏مثيرة ‏للأتربة ‏والغبار تؤدي ‏إلى ‏تدنٍ في مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل, ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة العاشرة مساءً.‏‎‏ ‏‏// انتهى //‏09:51ت م0014