تبوك 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم, على منطقة تبوك, تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة - بمشيئة الله - تشمل مدينة تبوك، ومحافظات تيماء، والوجه، وأملج، وضباء، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً .// انتهى //09:55ت م0016