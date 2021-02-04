القاهرة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استعداد مصر لتقديم كل الدعم والمساعدة للبنان لتجاوز الأزمات وإخراجه من الحالة التي يعاني منها حالياً، من خلال قيام جميع القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة.وسلطت الضوء على مباحثات الرئيس المصري مع رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري، خلال زيارته للقاهرة أمس والتي شملت أيضا لقاءات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وأشارت إلى إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 1ر40 مليار دولار في نهاية شهر يناير 2021 ليواصل اتجاه الصعود نحو استعادة معدلاته السابقة قبل جائحة فيروس كورونا.ونوهت إلى أن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه طالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإدانة عملية هدم تجمع بدوي لمجموعة من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وضرورة توفير الحماية للمواطنين في القرى والبلدات التي تتعرض مساكنهم لأوسع عملية هدم ومصادرة لأراضيهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.ولفتت الانتباه إلى أن المشاركين في الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف سوف يجرون جولة تصويت ثانية من أجل اختيار أعضاء المجلس الرئاسي بنظام القوائم، بعد أن فشل المرشحون في الحصول على النسبة المطلوبة بنظام التصويت الفردي.وتحدثت الصحف عن اتهام ثلاثة أحزاب إثيوبية معارضة في منطقة تيجراي، للقوات الحكومية بقتل أكثر من 50 ألف مدني في الصراع المستمر بالإقليم منذ ثلاثة أشهر، ومطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل قبل أن يتحول الوضع إلى كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة.// انتهى //09:55ت م0017