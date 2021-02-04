مكة المكرمة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واساختتم نادي مكة توستماسترز التابع لوحدة التطوع بلجنة التنمية الاجتماعية في بطحاء قريش بمكة المكرمة أمس، برنامج تطوير مهارات القيادات الشابة الذي استمر 60 يوماً, ضمن برنامج تمكين مهارات المتطوعين, بمشاركة 120 متدرباً ومتدربةً من مكة المكرمة وجدة والخرج و ينبع، نفذوا قرابة 300 ساعة تطوعية.وقدّم البرنامج للمشاركين عدداً من المهارات التطويرية كالخطابة والإلقاء والقيادة واللغة الإنجليزية بالمنهج الأكاديمي المعتمد التوستماسترز العالمية .// انتهى //10:07ت م0018