الخرطوم 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأجيل إعلان التشكيل الوزاري الجديد في السودان المقرر له اليوم، إلى مطلع الأسبوع المقبل.وسلطت الصحف الضوء على تسلم الرئيس الكيني اوهورو كينياتا أمس، رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشارت إلى توقيع السودان واليابان أمس، اتفاقية منحة في مجال تحسين إدارة النفايات الصلبة، وبرنامج للتنمية الإقتصادية بمبلغ 14مليون دولار أمريكي.وأخبرت عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السودان إلى 27402 ، متضمنة 1829 حالة وفاة، وتعافي 21614.ولفتت الانتباه إلى إطلاق الاتحاد الأوروبي أمس مشروعاً لتقوية النظام الصحي بولايات دارفور غربي السودان، بمبلغ 15مليون يورو.// انتهى //10:16ت م0020