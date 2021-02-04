بغداد 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم كلمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال استقباله أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية أمس ,والتي شدد فيها على ضرورة بناء دولة ناجحة تحمي أبناء العراق وتوجههم نحو المساهمة في بناء المجتمع.وتابعت صحف الخميس المناقشات اليومية الدائرة في اللجنة المالية النيابية بخصوص الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021, المعروض حاليا على مجلس النواب للتصويت عليه.وعرجت على الشأن الأمني ،مشيرة إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها عصابات "داعش" الإرهابية خلال الأيام الماضية في مناطق متفرقة من العراق، والتي كان آخرها مقتل أحد الإرهابيين المخططين لانفجار ساحة الطيران بوسط بغداد مؤخرا.// انتهى //11:24ت م0030