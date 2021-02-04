سراة عبيدة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأوضحت صحة عسير أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى سراة عبيدة العام بلغ أكثر من 16 ألف مستفيد وذلك خلال العام الماضي 2020م.كما أُجريت في المستشفى خلال نفس الفترة 1129 عملية جراحية، وكذلك تم عمل 3948 جلسة غسيل كلوي.وأبانت أن المستشفى شهد إجراء 11268 جلسة علاج طبيعي، إضافة إلى أن مركز طب مركز الأسنان بالمستشفى قدّم خدماته لـ 3638 مراجعاً، وتم عمل أكثر من 82 ألف فحص مخبري، وتنفيذ 1712 زيارة منزلية للمرضى عبر الفريق الطبي المنزلي، فيما بلغ عدد الوصفات التي تم صرفها من الصيدلية 396 ألف وصفة .// انتهى //11:29ت م0032