الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واساستقبل معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتورحسام بن عبدالمحسن العنقري بمكتبه بالرياض اليوم، معالي مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين الديوان والمؤسسة، ومناقشة عدد من الموضوعات، وسبل معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //11:34ت م0033